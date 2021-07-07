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Раскрыты подробности нападения на резиденцию президента Гаити

Мир24
1 час назад
Убит президент Гаити - Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию.
Все случилось этой ночью. Нападавших было несколько. Известно, что некоторые из них говорили по-испански. 53-летний президент получил огнестрельное ранение. Его жена также была ранена. Ее госпитализировали.
В правительстве Гаити призвали население страны к спокойствию. Ситуация находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил.
Жовенель Моиз возглавил Гаити в феврале 2017 года. Буквально через год на него совершили первое покушение. По президенту начали стрелять во время церемонии возложения цветов к мемориалу Жан-Жака Дессалина – основателя независимого Гаити. Тогда ранения получили двое телохранителей, а сам Моиз не пострадал.
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