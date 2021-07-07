Удар стихии: в Краснодарском крае выросло число погибших

В результате подтоплений в Краснодарском крае , которые вызвали сильные ливни, погибли восемь человек. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона пишет РИА Новости.

"Количество погибших в результате подтоплений на Кубани увеличилось до восьми человек Считаем, что все погибшие от стихии. В Сочи несколько дней назад придавило деревом парня в машине, погиб фактически от действий стихии. В дальнейшем в Туапсе у нас погибло пять человек: водителя КАМАЗа, предварительно, нашли, тело, опознаем. И двое – в Горячем Ключе. Итого, получается, восемь» - пояснили в ведомстве.

Ранее сильные ливни обрушились на Краснодарский край и привели к подъему рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. 5 июля власти Сочи попросили горожан и туристов подготовить документы и вещи для возможной эвакуации, однако она не понадобилась. В результате удара стихии оказались подтоплены ряд отелей и гостиниц, сломаны ветром деревья, размыта федеральная трасса Джубга-Сочи, унесены в море катера и лодки.

При этом синоптики предупредили, что сегодня в Горячем Ключе, Геленджике, Северском и Туапсинском районах ожидается подъем воды до опасных отметок «на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна р. Кубань и реках Черноморского побережья».

Местами в Краснодарском крае ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром возможен туман, говорится в сообщении в аккаунте Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Instagram.

Однако туристы, приехавшие в регион, несмотря на штормовое предупреждение и выброшенный на берег после шторма мусор, продолжают загорать на пляже, отмечает Telegram-канал Hue.

На видео, которое опубликовал канал, показан заваленный обломками и ветками деревьев пляж. У кромки мусора сидят и лежат отдыхающие, в том числе и дети. Издание отмечает, что в некоторых районах региона серьезные разрушения. Так, в море были смыты целые куски асфальта с трассы Джубга-Сочи.