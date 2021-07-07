Супруга президента Гаити Жовенеля Моиза, скончалась после нападения на резиденцию главы государства. Об этом в среду, 7 июля, сообщает телеканал TeleSUR.Первая леди Гаити получила ранение во время стрельбы. Она попала в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Позже женщина скончалась.Президент Гаити убит в своей резиденцииРанее сообщалось, что резиденцию президента атаковала группа неизвестных лиц около часа ночи. Некоторые из них говорили на испанском языке. Глава государства получил ранение, которое оказалось смертельным.