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Супруга убитого президента Гаити скончалась в больнице

Вечерняя Москваиещё 3
1 час назад
Супруга президента Гаити Жовенеля Моиза, скончалась после нападения на резиденцию главы государства. Об этом в среду, 7 июля, сообщает телеканал TeleSUR.
Первая леди Гаити получила ранение во время стрельбы. Она попала в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Позже женщина скончалась.
Ранее сообщалось, что резиденцию президента атаковала группа неизвестных лиц около часа ночи. Некоторые из них говорили на испанском языке. Глава государства получил ранение, которое оказалось смертельным.
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