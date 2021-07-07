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Опубликовано видео противостояния противников и сторонников акций ЛГБТ в Тбилиси

Юрий Столбов
40 минут назад
В столице Грузии во вторник прошли сразу две демонстрации - сторонников и противников акций ЛГБТ.
На кадрах Ruptly можно увидеть, что перед зданием парламента собрались представители НПО "Тбилиси прайд", чтобы провести акцию солидарности с пострадавшими накануне в ходе акции против секс-меньшинств журналистами. В это же время на относительно недалеком расстоянии у храма собрались противники ЛГБТ-сообщества.
Полиция перекрыла несколько улиц, установив кордон и железные ограждения, чтобы не допустить столкновения участников двух демонстраций.
Однако протестующие прорвались через кордон, в результате чего были произведены задержания. Точное число задержанных пока неизвестно. По сообщениям СМИ, среди полицейских есть несколько пострадавших.
Сообщается, что полицейские поэтапно вывели собравшихся у здания парламента сторонников ЛГБТ-ценностей, после чего площадь была занята противниками ЛГБТ-сообщества. По данным СМИ, протестующие сорвали и сожгли флаг Евросоюза.
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