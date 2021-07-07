Опубликовано видео противостояния противников и сторонников акций ЛГБТ в Тбилиси

На кадрах Ruptly можно увидеть, что перед зданием парламента собрались представители НПО "Тбилиси прайд", чтобы провести акцию солидарности с пострадавшими накануне в ходе акции против секс-меньшинств журналистами. В это же время на относительно недалеком расстоянии у храма собрались противники ЛГБТ-сообщества.