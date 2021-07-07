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ФСБ ликвидировала четыре ячейки террористов в Пензе, Уфе и Челябинске

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали четыре ячейки террористической организации Хизб ут-Тахрир* в Уфе, Пензе и Челябинске. Об этом в среду, 7 июля, пишет РИА Новости.
ФСБ ликвидировала четыре ячейки террористов
Фото: ТАССТАСС
— Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона, — говорится в сообщении.
Согласно данным ФСБ, задержанные распространяли на территории РФ террористическую идеологию, а также вербовали в свои ряды мусульман и трудовых мигрантов.
Дома у террористов были обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы.
По данному факту был возбужден ряд уголовных дел.
Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещенная на территории России.
Происшествия,Хизб-ут-Тахрир,ФСБ,РИА Новости,Челябинск,Пенза,Уфа,
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