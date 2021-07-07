ФСБ ликвидировала четыре ячейки террористов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали четыре ячейки террористической организации Хизб ут-Тахрир* в Уфе, Пензе и Челябинске. Об этом в среду, 7 июля, пишет РИА Новости.— Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона, — говорится в сообщении. Согласно данным ФСБ, задержанные распространяли на территории РФ террористическую идеологию, а также вербовали в свои ряды мусульман и трудовых мигрантов.Дома у террористов были обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы.ФСБ раскрыла крупное хищение в КрымуПо данному факту был возбужден ряд уголовных дел.*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещенная на территории России.