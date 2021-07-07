ФСБ ликвидировала четыре ячейки террористов

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— Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона, — говорится в сообщении.

Согласно данным ФСБ, задержанные распространяли на территории РФ террористическую идеологию, а также вербовали в свои ряды мусульман и трудовых мигрантов.

Дома у террористов были обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы.