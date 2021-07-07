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Случайный взрыв фейерверка на пляже попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В США рабочие случайно взорвали фейерверк на пляже, чем напугали отдыхающих. Произошедшее попало на видео, его публикует издание New York Post.
Инцидент произошел в воскресенье, 4 июля, в прибрежном городе Оушен-Сити, штат Мэриленд. Бригада рабочих занималась подготовкой к ежегодному празднованию Дня независимости США, однако в какой-то момент на пляже прогремел взрыв.
На размещенных в сети кадрах видны серо-черные клубы дыма над пляжными зонтиками, а также убегающие в разные стороны люди. Кто-то из туристов продолжил отдыхать, наблюдая за всеобщей паникой издалека.
По данным пожарного управления Оушен-Сити, благодаря ограждениям, установленным на безопасном расстоянии от монтажных работ, никто из отдыхающих не пострадал. Впоследствии власти города были вынуждены отменить праздничный салют.
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