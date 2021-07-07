Последствия паводка в Туапсинском районе сняли на видео с дрона

В результате сильных дождей в селе Лермонтово Туапсинского района подтоплены жилые дома, частично разрушены автомобильные дороги и перевернуты автомобили, как видно на кадрах, снятых во вторник.

На видео вода заполнила дворы жилых домов, а также мешает перемещению автотранспорта и пешеходов по подтопленным улицам.

Кроме того, на кадрах виден отрезок федеральной автомобильной дороги А-147 на участке Туапсе - Джубга, движение на котором ограничено из-за разрушения дорожного полотна.

Ливни со шквалистым ветром, которые привели к масштабному подтоплению, начались в регионе в воскресенье, 4 июля.