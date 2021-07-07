СМИ: Экипаж разбившегося Ан-26 был допущен к полетам без экзаменов

Члены экипажа разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 могли быть допущены к полетам без сдачи необходимых экзаменов на управление воздушным судном в экстремальных условиях и в аварийных ситуациях. Об этом со ссылкой на данные СПАРК пишут «Известия».

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Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского Палану , не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля. На борту разбившегося самолета находились 28 человек (включая ребенка 2014 года рождения) и шесть членов экипажа.

По данным «Известий», еще в 2020 году в ходе проверки «Камчатского авиационного предприятия» (КАП), которому принадлежал потерпевший крушение Ан-26, было выяснено, что часть пилотов не прошла «обучение по теоретической подготовке к выполнению полетов в особых условиях, по выводу воздушного судна из сложного пространственного положения, предсрывных режимов, режима сваливания».

Также некоторые летчики не были готовы к действиям в аварийных ситуациях и не сдали очередной экзамен по полетам в условиях сдвига ветра. Устранить нарушения компания должна была до 1 сентября.

Однако в 2021 году Ространснадзор выяснил, что обучение и сдачу экзаменов по полетам в аварийных ситуациях так и не прошли свыше 40 пилотов, при этом они были допущены к полетам. Устранить нарушения КАП должна была до 1 марта.

При этом издание отмечает, что среди пилотов, не прошедших очередное обучение и не сдавших вовремя экзамены, есть имена и тех, кто погиб в авиакатастрофе 6 июня.