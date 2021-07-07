В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

СМИ: Экипаж разбившегося Ан-26 был допущен к полетам без экзаменов

Алиса Селезнёва
1 час назад
Члены экипажа разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 могли быть допущены к полетам без сдачи необходимых экзаменов на управление воздушным судном в экстремальных условиях и в аварийных ситуациях. Об этом со ссылкой на данные СПАРК пишут «Известия».
СМИ: Экипаж разбившегося Ан-26 был допущен к полетам без экзаменов
Фото: ТАССТАСС
Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в Палану, не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля. На борту разбившегося самолета находились 28 человек (включая ребенка 2014 года рождения) и шесть членов экипажа.
По данным «Известий», еще в 2020 году в ходе проверки «Камчатского авиационного предприятия» (КАП), которому принадлежал потерпевший крушение Ан-26, было выяснено, что часть пилотов не прошла «обучение по теоретической подготовке к выполнению полетов в особых условиях, по выводу воздушного судна из сложного пространственного положения, предсрывных режимов, режима сваливания».
Также некоторые летчики не были готовы к действиям в аварийных ситуациях и не сдали очередной экзамен по полетам в условиях сдвига ветра. Устранить нарушения компания должна была до 1 сентября.
Однако в 2021 году Ространснадзор выяснил, что обучение и сдачу экзаменов по полетам в аварийных ситуациях так и не прошли свыше 40 пилотов, при этом они были допущены к полетам. Устранить нарушения КАП должна была до 1 марта.
При этом издание отмечает, что среди пилотов, не прошедших очередное обучение и не сдавших вовремя экзамены, есть имена и тех, кто погиб в авиакатастрофе 6 июня.
В Палане ведутся поисково-спасательные работы с участием волонтеров. Уже найдены тела девяти человек. Спасатели и волонтеры ищут как тела погибших, так и черный ящик, который поможет пролить свет на обстоятельства авиакатастрофы. Сейчас среди возможных версий крушения самолета следователи рассматривают плохую видимость, отказ техники и ошибку пилотов.
Происшествия,Ространснадзор,газета "Известия",Палана,Петропавловск-Камчатский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители