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Полицейского в Подмосковье убили из‑за сделанного замечания

РИАМОиещё 9
1 час назад
В подмосковном Щелкове пьяный мужчина зарезал на улице сотрудника полиции, который сделал ему замечание, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
Предварительно, полицейский шел домой после службы и не был в форме. Сотрудник сделал замечание мужчине, который пил спиртное на детской площадке. После словесного конфликта мужчина выхватил нож и два раза ударил правоохранителя в грудь.
На месте ЧП работает следственная бригада. Подозреваемый задержан, его доставили в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По данным СМИ, задержанный мужчина был ранее судим.
Происшествия,Видео,СКР,Московская Область,Россия,
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