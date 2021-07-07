В подмосковном Щелкове пьяный мужчина зарезал на улице сотрудника полиции, который сделал ему замечание, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ
по Московской области
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Предварительно, полицейский шел домой после службы и не был в форме. Сотрудник сделал замечание мужчине, который пил спиртное на детской площадке. После словесного конфликта мужчина выхватил нож и два раза ударил правоохранителя в грудь.
На месте ЧП работает следственная бригада. Подозреваемый задержан, его доставили в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По данным СМИ, задержанный мужчина был ранее судим.