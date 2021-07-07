ЧП на Камчатке: Уход Ан-26 на второй круг опровергли

Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался
в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду
. Следствие рассматривает
три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным»
. После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен
трехдневный траур.