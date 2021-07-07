Туристка врезалась в лодку, после того, как у неё оборвался один из тросов парашюта. Инцидент произошёл в египетском Шарм-эм-Шейхе. Видео публикует telegram-канал “Life shot”.
На кадрах, снятых пассажирами катера, можно увидеть, как девушка болтается в открытом море. Водитель лодки сделал неудачный манёвр перед туристкой и она на всей скорости влетела в правый борт лодки.
Пострадавшую втащили на борт и отвезли на пирс. На берегу не оказалось экстренной помощи и подругам пришлось взять под руки пострадавшую и отнести в больницу. Позже стало известно, что она получила сотрясение мозга и трещины в позвонках. Также медики наложили 15 швов.