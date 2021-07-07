На кадрах можно увидеть, как мужчина вытаскивает женщину за руку из бушующего моря. Отдыхающая не пытается встать. Её приходится тащить по песку, вытягивая из-под огромных волн. Вскоре на помощь спасателю приходит еще один отдыхающий - вместе они берут туристку под руки и выходят на берег.