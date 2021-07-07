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Появилось видео купании пьяной женщины в шторм в Чёрном море

Александр Кузьмин
27 минут назад
Пьяная девушка пошла купаться в Чёрном море на побережье в Сочи и чуть не утонула. Видео вызвало резонанс в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, как мужчина вытаскивает женщину за руку из бушующего моря. Отдыхающая не пытается встать. Её приходится тащить по песку, вытягивая из-под огромных волн. Вскоре на помощь спасателю приходит еще один отдыхающий - вместе они берут туристку под руки и выходят на берег.
Как рассказывают очевидцы, женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения. После спасения она самостоятельно вернулась домой. Пользователи сети были возмущены крайне опасным поступком.
«За такое штрафовать нужно, что люди пренебрегают правилами, подвергая не только свою жизнь опасности, но и других», «Посадить бы ее на 15 суток и штрафануть», «Что делает с людьми алкоголь», — так они прокомментировали видеоролик.
Происшествия,Видео,Сочи,
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