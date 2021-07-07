В Нью-Йорке режим ЧС из-за всплеска преступлений с оружием

По данным национального сайта данных AH Datalytics
, в масштабах страны количество убийств в крупных городах США выросло на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это происходит по мере того, как число других преступлений, например, изнасилований, грабежей и воровства, сокращается и, как показывают отчеты полиции, в прошлом году общие показатели по этим преступлениям по штату были самыми низкими с 2015 года. По словам Куомо, цель программы - сосредоточить внимание на "горячих точках", где происходят перестрелки, а также разработать новые программы профессионального обучения, чтобы помочь общинам выбраться из бедности. По словам губернатора, штат Нью-Йорк инвестирует 57 миллионов долларов в программы по созданию рабочих мест. Куомо сказал, что будет активизировать усилия полиции штата по борьбе с незаконным ввозом оружия в Нью-Йорк в координации с соседними штатами, заявив, что он подпишет закон, который упростит преследование нелегальных производителей оружия.