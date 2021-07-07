В Нью-Йорке режим ЧС из-за всплеска преступлений с оружием

"Мы перешли от COVID к эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия, а также страха и смерти, которые с этим связаны, - сказал Куомо на пресс-конференции во вторник. - Это национальная проблема, я понимаю. Но кто-то должен выступить, и кто-то должен ее решить".