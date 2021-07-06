Источник РЕН ТВ в следствии рассказал , что пилот разбившегося самолета Ан-26, предположительно, решил срезать маршрут через сопку «Пятибратка» перед посадкой.

По словам собеседника канала, во время маневра самолет врезался в скалу. Ситуацию осложнила непогода: в регионе стоял туман, горы были скрыты под плотными облаками.

Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в Палану, не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля. На борту самолета находились 28 человек (включая ребенка 2014 года рождения) и шесть членов экипажа.

Список пассажиров самолета опубликовал Telegram-канал «112», в основном это жители поселка Палана. Источник ТАСС заявил , что выживших среди них нет.

На поиски Ан-26 отправились спасатели. В МЧС рассказали, что обломки самолета нашли в 3,8 километра от аэропорта.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди возможных причин происшествия назвали плохую видимость, отказ техники и ошибку пилотов.