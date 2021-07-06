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Поисковую операцию на месте крушения Ан-26 на Камчатке приостановили

ТАСС
1 час назад
Спасатели приостановили работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке до утра. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.
"В данный момент из-за наступления темного времени суток поисковая операция приостановлена до утра", - сказал собеседник агентства.
К работам на месте крушения привлекут группу водолазов.
"Водолазы завтра должны прибыть для поиска и поднятия частей самолета", - сказали в администрации.
На место крушения пытаются добраться специалисты, однако это трудно сделать из-за сложного рельефа и ухудшившейся погоды. "Помимо этого начался прилив, сильные волны до 2-3 метров. Погода испортилась, штормит", - сказал представитель администрации.
Одна часть фюзеляжа самолета находится на склоне сопки Пятибратка, вторая замечена в море.
Происшествия,Видео,ИТАР-ТАСС,
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