«Она летела домой»: рассказ сестры пассажирки упавшего Ан-26

Сестра пассажирки пропавшего Ан-26 Екатерины Поникаровой рассказала РЕН ТВ, что у родственников пока нет никакой информации о случившемся. По словам Елены Жариковой, ее сестра возвращалась на самолете домой.

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«Она летела домой. Сюда она приезжала просто в отпуск и на обследование. По своим каким-то делам, по личным вопросам», - рассказала Жарикова.

По ее словам, родственники связывались с экстренными службами, на горячей линии сообщают, что информации пока нет.

РЕН ТВ отмечает, что перед вылетом Поникарова опубликовала в соцсети фото из аэропорта с котом в переноске.

«Выложила статус «лечу домой, все хорошо», ничего такого не было», - отметила Жарикова.

Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в Палану, не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля. На борту самолета находились 28 человек (включая одного ребенка) и шесть членов экипажа.

Список пассажиров самолета https://t.me/ENews112/9144 опубликовал Telegram-канал «112». Среди них были в основном жители поселка Палана, а также его глава Ольга Мохирева.

На поиски Ан-26 отправились спасатели. В МЧС рассказали, что обломки самолета нашли в 3,8 километра от аэропорта.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Среди возможных причин происшествия называли плохую видимость, отказ техники и ошибку пилотов.