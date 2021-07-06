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В Одессе утонул генерал

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
В Одессе при невыясненных обстоятельствах утонул генерал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Валерий Курников. Об этом сообщает «Страна.ua».
Генерал Курников утонул при невыясненных обстоятельствах
Фото: ГПСУГПСУ
Курников погиб 5 июля на пляже на 13-й станции Фонтана, где отдыхал вместе с семьей. Очевидцы рассказали, что видели, как он плыл к волнорезу. Позже его тело обнаружили без признаков жизни.
ГСПУ подтвердила информацию о смерти генерала. Как рассказали в ведомстве, во время событий в Крыму в 2014 году Курников был заместителем начальника Азово-Черноморского регионального управления по тылу.
«В Симферополе он собирал вокруг себя семьи военнослужащих, которым помогал выбраться на материк. Также обеспечил сохранение и передачу ценной служебной информации», — заявили в ГСПУ.
Похороны состоятся 6 июля на территории управления Одесского пограничного отряда.
Происшествия,Украина,
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