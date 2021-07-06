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Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 найдены около поселка Палана

ТАСС
11 минут назад
Обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.
"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", - сказал он.
По информации МЧС, обломки обнаружили в 3,8 км от аэропорта.
"К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах", - сказали в пресс-службе ведомства.
В МЧС добавили, что из-за темноты и начавшегося прилива продвижение осложняется.
Ранее об обнаружении обломков самолета ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его данным, выживших при крушении самолет нет.
Происшествия,Видео,МЧС,ИТАР-ТАСС,Палана,
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