Обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.

"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", - сказал он.

По информации МЧС, обломки обнаружили в 3,8 км от аэропорта.

"К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах", - сказали в пресс-службе ведомства.

МЧС добавили, что из-за темноты и начавшегося прилива продвижение осложняется.

Ранее об обнаружении обломков самолета ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета", - сказал собеседник агентства.