По словам собеседника «360», обломки обнаружили с вертолета, они находятся в 3,8 километра от поселка Палана.
В Росавиации
подтвердили, что обломки Ан-26 обнаружены в 4-5 км от ВПП со стороны береговой линии.
Ан-26 не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля. На борту самолета находились 28 человек (включая одного ребенка) и шесть членов экипажа.
На его поиски отправились спасатели. СМИ писали, что самолет мог упасть в море. Среди возможных причин происшествия называли плохую видимость, отказ техники и ошибку пилотов.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Список пассажиров самолета https://t.me/ENews112/9144 опубликовал Telegram-канал «112». Среди них были в основном жители поселка Палана, а также его глава Ольга Мохирева.
Источник ТАСС в экстренных службах заявил
, что самолет был технически исправен перед вылетом. По данным
агентства, Ан-26 эксплуатировали с 1982 года, его сертификат летной годности действует до 30 августа 2021 года.
Авиационный эксперт Вадим Лукашевич
в беседе с "Рамблером" прокомментировал данные о том, что, согласно предварительной версии, причиной инцидента с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости.
"Когда происходит любая авиакатастрофа, любое авиапроисшествие - возникает три группы причин. Это техническая неисправность, это человеческий фактор (ошибка пилота или ошибка обслуживающего персонала при подготовке к вылету) и метеоусловия. Все три группы версий равновероятны. В данном случае речь идет о плохих метеоусловиях, о сплошной облачности. Поэтому столкновение с землёй, горой, скалой или каким-то другим препятствием в условиях плохой видимости объясняет то, что экипаж не успел ничего сообщить о какой-либо технической неполадке на борту. Быстротечность ситуации ложится как раз в плохие метеоусловия".