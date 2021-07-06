Обломки пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского Палану , нашли за сопкой. Об этом сообщает «360» со ссылкой на сына одного из пассажиров.

По словам собеседника «360», обломки обнаружили с вертолета, они находятся в 3,8 километра от поселка Палана.

Росавиации подтвердили, что обломки Ан-26 обнаружены в 4-5 км от ВПП со стороны береговой линии.

Ан-26 не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля. На борту самолета находились 28 человек (включая одного ребенка) и шесть членов экипажа.

На его поиски отправились спасатели. СМИ писали, что самолет мог упасть в море. Среди возможных причин происшествия называли плохую видимость, отказ техники и ошибку пилотов.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Список пассажиров самолета https://t.me/ENews112/9144 опубликовал Telegram-канал «112». Среди них были в основном жители поселка Палана, а также его глава Ольга Мохирева.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил , что самолет был технически исправен перед вылетом. По данным агентства, Ан-26 эксплуатировали с 1982 года, его сертификат летной годности действует до 30 августа 2021 года.

Авиационный эксперт Вадим Лукашевич в беседе с "Рамблером" прокомментировал данные о том, что, согласно предварительной версии, причиной инцидента с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости.