«"Чуда на Гудзоне" не будет»: Эксперт о катастрофе с Ан-26 на Камчатке

"Когда происходит любая авиакатастрофа, любое авиапроисшествие - возникает три группы причин. Это техническая неисправность, это человеческий фактор (ошибка пилота или ошибка обслуживающего персонала при подготовке к вылету) и метеоусловия. Все три группы версий равновероятны. В данном случае речь идет о плохих метеоусловиях, о сплошной облачности. Поэтому столкновение с землёй, горой, скалой или каким-то другим препятствием в условиях плохой видимости объясняет то, что экипаж не успел ничего сообщить о какой-либо технической неполадке на борту. Быстротечность ситуации ложится как раз в плохие метеоусловия.
На Дальнем Востоке постоянно меняется погода, постоянно налетают туманы, там сложный гористый рельеф, поэтому в условиях плохой видимости такие ситуации, к сожалению, бывают. Катастрофа произошла возле небольшого города. Там, скорее всего, небольшой аэродром, оборудованный не так, как международные аэропорты. При этом на таком самолете, как Ан-26, очень сложно садиться в условиях плохой видимости. Для этого нужен очень высокий класс пилотов. Вообще уровень подготовки пилотов региональной авиации, по крайней мере в советское время, был выше, чем уровень подготовки пилотов магистральных самолетов.
Говорить о шансах выжить у тех, кто находился на борту, сложно. Мы многого не знаем. Всё зависит от того, как он упал. Если Ан-26 упал в чистом поле в подсолнухах - это одна ситуация, если он врезался в скалу - там никаких шансов. Проблема в том, что пассажирский Ан-26 - это переделанная версия военно-транспортного самолёта. А военно-транспортный самолет изначально не создается по нормам гражданской авиации. Там мало иллюминаторов, мало люков. Посадка, как правило, осуществляется через заднюю рампу. Вообще Ан-26 - это высокоплан, то есть его крыло выше уровня сидящих пассажиров. При посадке на воду - это одна из проблем высокопланов - фюзеляж уходит под воду. То есть в этом случае "Чуда на Гудзоне", когда пилоты аккуратно посадили самолёт на воду, а пассажиры выбрались через двери, не будет. При посадке на воду у Ан-26 очень большие проблемы. Там люки находятся наверху, грубо говоря, в потолке. А это обычные пассажиры, обычные люди. Если была "ударная" посадка, столкновение с препятствием - никаких шансов на выживание у находившихся на борту самолета нет", - заявил эксперт.