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МЧС опубликовало видео поисков самолета Ан-26

Юрий Столбов
1 час назад
МЧС опубликовало видео поисков пропавшего на Камчатке самолета Ан-26. На место поисков в поселке Палана направили вертолет Ми-8 со спасателями и медиками.
На борту вертолета находится личный состав поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Камчатскому краю, медики регионального Центра медицины катастроф, а также оперативная группа МЧС.
Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. Воздушное судно Ан-26 выполняло рейс 251 Петропавловск-Камчатский – Палана. Связь с рейсом пропала непосредственно перед маневром при заходе на посадку на расстоянии 9 километров до поселка до поселка Палана.
Происшествия,Видео,Палана,
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