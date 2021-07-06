МЧС опубликовало видео поисков самолета Ан-26

На борту вертолета находится личный состав поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Камчатскому краю, медики регионального Центра медицины катастроф, а также оперативная группа МЧС.

Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. Воздушное судно Ан-26 выполняло рейс 251 Петропавловск-Камчатский – Палана. Связь с рейсом пропала непосредственно перед маневром при заходе на посадку на расстоянии 9 километров до поселка до поселка Палана.