Смертность от COVID-19 обновила максимум в России

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 23 378 и достигло 5 658 672.

За сутки в РФ выписаны 18 411 человек после COVID-19, за все время — 5 101 852, из них в Москве выписаны 6 019 человек, в Санкт-Петербурге — 2 547, Подмосковье — 2 112.