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Смертность с COVID-19 за сутки в России обновила максимум

Прайм
40 минут назад
Смертность с COVID-19 за сутки в РФ обновила максимум — 737, за все время — 139 316, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Смертность от COVID-19 обновила максимум в России
Фото: ТАССТАСС
"За последние сутки подтверждено 737 смертей За весь период по России умерло 139 316 человек", — говорится в сообщении.
В частности, в Москве — 114, Санкт-Петербурге — 99, Иркутской области — 33.
Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 23 378 и достигло 5 658 672.
Темп прироста составляет 0,41%.
Наибольшее в России число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки приходится на Москву — 5498, Подмосковье — 2536, Санкт-Петербург — 1869.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 19, Ненецком автономном округе — 6, Чукотском автономном округе — 1.
За сутки в РФ выписаны 18 411 человек после COVID-19, за все время — 5 101 852, из них в Москве выписаны 6 019 человек, в Санкт-Петербурге — 2 547, Подмосковье — 2 112.
Происшествия,Россия,
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