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СОБР ворвался на вечеринку в Москве с криками «всем на землю» и попал на видео

Мослента
25 минут назад
На вечеринку тату-мастеров в Москве ворвался отряд СОБР. Одна из девушек сняла происходящее на видео, кадры публикует Telegram-канал «Новости Москвы».
На видео заметно, как люди в форме ходят между прижавшимися к полу участниками вечеринки и приказывают остальным также лечь на землю. Один из них кричит девушке, чтобы та убрала телефон.
Позднее выяснилось, что визит СОБРа был розыгрышем.
В настоящее время в столице запрещены массовые мероприятия с участием более 500 человек. Для того, чтобы попасть в заведения общепита, гостю требуется QR-код с подтверждением вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или медицинского отвода от прививки. До 12 июля под эти ограничения не попадают летние кафе.
Происшествия,Видео,
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