На видео заметно, как люди в форме ходят между прижавшимися к полу участниками вечеринки и приказывают остальным также лечь на землю. Один из них кричит девушке, чтобы та убрала телефон.

В настоящее время в столице запрещены массовые мероприятия с участием более 500 человек. Для того, чтобы попасть в заведения общепита, гостю требуется QR-код с подтверждением вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или медицинского отвода от прививки. До 12 июля под эти ограничения не попадают летние кафе.