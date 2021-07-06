Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании "Камчатское авиапредприятие", пропал днем 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. По данным прокуратуры, предварительно, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах.
Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что самолет перестал выходить на связь при посадке. Пропавший борт был технически исправен перед вылетом. По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море.