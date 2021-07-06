Самолет Ан-26, летевший с пассажирами из Петропавловска-Камчатского Палану , по предварительной версии, упал в море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, на борту находились 28 человек (включая одного ребенка) и шесть членов экипажа.

Среди возможных причин происшествия называют плохую видимость, отказ техники и ошибку пилотов.

Ан-26 не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля. На его поиски отправились спасатели.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Список пассажиров самолета https://t.me/ENews112/9144 опубликовал Telegram-канал «112». Среди них были в основном жители поселка Палана и его глава Ольга Мохирева.