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Самолет рухнул в море: подробности катастрофы на Камчатке

Елена Прошина
21 минуту назад
Самолет Ан-26, летевший с пассажирами из Петропавловска-Камчатского в Палану, по предварительной версии, упал в море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным агентства, на борту находились 28 человек (включая одного ребенка) и шесть членов экипажа.
Среди возможных причин происшествия называют плохую видимость, отказ техники и ошибку пилотов.
Ан-26 не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля. На его поиски отправились спасатели.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Список пассажиров самолета https://t.me/ENews112/9144 опубликовал Telegram-канал «112». Среди них были в основном жители поселка Палана и его глава Ольга Мохирева.
Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что самолет был технически исправен перед вылетом. По данным агентства, Ан-26 эксплуатировали с 1982 года, его сертификат летной годности действует до 30 августа 2021 года.
Происшествия,Видео,ИТАР-ТАСС,Палана,Петропавловск-Камчатский,
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