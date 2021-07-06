По данным агентства, на борту находились 28 человек (включая одного ребенка) и шесть членов экипажа.
Среди возможных причин происшествия называют плохую видимость, отказ техники и ошибку пилотов.
Ан-26 не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля. На его поиски отправились спасатели.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Список пассажиров самолета https://t.me/ENews112/9144 опубликовал Telegram-канал «112». Среди них были в основном жители поселка Палана и его глава Ольга Мохирева.
Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что самолет был технически исправен перед вылетом. По данным агентства, Ан-26 эксплуатировали с 1982 года, его сертификат летной годности действует до 30 августа 2021 года.