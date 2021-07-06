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В Екатеринбурге мигранты устроили потасовку со стрельбой

runews24.ruиещё 2
2 часа назад
Три десятка мигрантов выясняли отношения у летнего кафе по ул. Репина в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге мигранты устроили потасовку со стрельбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Из-за чего произошел конфликт, пока неизвестно. 30 человек собрались на пересечении ул. Токарей и Репина, рядом с домом 17.
Сначала они устроили драку, а потом и вовсе послышалась стрельба. Очевидцы происшествия насчитали около 10 выстрелов.
Приехавшие на вызов стражи правопорядка задержали лишь несколько человек, остальные успели скрыться с места происшествия.
В полиции рассказали, что пока не обладают полной информации о случившемся.
Происшествия,Екатеринбург,
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