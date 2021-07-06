Последствия мощных ливней в Сочи сняли на видео из окна самолета

Появилось видео последствий ливней в Сочи
снятый во время пролёта над городом на самолёте. Кадры публикует telegram-канал “RT на русском”.
На видео заметно, что воды чёрного моря окрасились в мутные цвета из-за грязевых потоков в связи с подтоплением в прибрежной зоне.
Накануне на Сочи обрушились ливни, и налетел сильный ветер. Реки Хорота и Мацеста вышли из берегов. Купание запрещено.
Как сообщают местные власти, в городе достаточно техники и спасательные службы справятся в кратчайшие сроки с устранением последствий ненастья. Согласно прогнозам, погода в скором времени улучшится.