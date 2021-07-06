Сумку с 30 млн рублей похитили из машины москвича

В главке отметили, что полицейские устанавливают точную сумму ущерба, ведутся оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных к преступлению.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина заявил о том, что в похищенной сумке находилось около 30 млн рублей.