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В Москве у мужчины из машины похитили сумку с около 30 млн рублей

ТАССиещё 4
1 час назад
Полиция разыскивается неизвестных, разбивших стекло машины и похитивших сумку с деньгами в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Сумку с 30 млн рублей похитили из машины москвича
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"В 20:30 в районе дома 43 на Ленинском проспекте неизвестные разбили стекло машины и похитили сумку, в которой, по словам заявителя, находились деньги", - сказал собеседник агентства.
В главке отметили, что полицейские устанавливают точную сумму ущерба, ведутся оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных к преступлению.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина заявил о том, что в похищенной сумке находилось около 30 млн рублей.
Происшествия,Москва,
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