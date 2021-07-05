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В Абхазии во время шторма утонул второй за сутки турист из России

ТАСС
26 минут назад
Турист из России утонул в понедельник во время шторма в Гагре, это второй россиянин, погибший в море за сутки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.
Второй за сутки: во время шторма в Гагре погиб россиянин
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сильный шторм в акватории Гагры вновь стал причиной трагедии на воде. В 17:45 мск поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска Ростислав Петров (2000 года рождения). Туриста, пытавшегося спасти Петрова, едва удалось вытащить живым из моря", - говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что до сих пор не найдено тело туриста из Саратова Павла Данькова (1979 года рождения), утонувшего 4 июля около 22:00 мск в акватории Гагры.
По информации МЧС, сегодня же в 15:27 мск удалось спасти купавшихся в штормовом море жителя Ярославля Евгения Третьякова (1981 года рождения) и Фарида Ахметова (1996 года рождения) из Набережных Челнов.
"МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм", - подчеркивается в сообщении ведомства.
Происшествия,Евгений Третьяков,МЧС,Россия,Пятигорск,Абхазия,
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