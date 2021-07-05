Второй за сутки: во время шторма в Гагре погиб россиянин

"Сильный шторм в акватории Гагры вновь стал причиной трагедии на воде. В 17:45 мск поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска Ростислав Петров (2000 года рождения). Туриста, пытавшегося спасти Петрова, едва удалось вытащить живым из моря", - говорится в сообщении.
"МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм", - подчеркивается в сообщении ведомства.