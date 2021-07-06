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В Абхазии четверых российских туристов унесло в море, один из них погиб

Газета.Ruиещё 6
47 минут назад
В абхазской Гагре туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Абхазии.
В Абхазии россиянку с тремя детьми унесло в море
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что один из них погиб, двоих спасли. Женщину в настоящее время ищут спасатели.
Это уже третий случай, когда в Гагре утонул россиянин.
Ранее стало известно, что на абхазском курорте погиб житель Пятигорска Ростислав Петров, 2000 года рождения. Накануне ведомство сообщило, что 4 июля в Гагре утонул во время шторма 42-летний Павел Данков.
В МЧС Абхазии призвали граждан и гостей республики быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря и не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм.
Происшествия,МЧС,Санкт-Петербург,Абхазия,
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