В Абхазии россиянку с тремя детьми унесло в море

В абхазской Гагре туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Абхазии.

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Отмечается, что один из них погиб, двоих спасли. Женщину в настоящее время ищут спасатели.

Это уже третий случай, когда в Гагре утонул россиянин.

Ранее стало известно, что на абхазском курорте погиб житель Пятигорска Ростислав Петров, 2000 года рождения. Накануне ведомство сообщило, что 4 июля в Гагре утонул во время шторма 42-летний Павел Данков.