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Число жертв обрушения дома во Флориде возросло до 36

RT на русскомиещё 4
14 минут назад
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава заявила, что число жертв при обрушении жилого дома в Серфсайде в окрестностях Майами достигло 36.
Число жертв обрушения дома во Флориде возросло до 36
Фото: ReutersReuters
Как отмечает телеканал CNBC со ссылкой на Каву, 109 человек считаются пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении жилого дома достигло 32.
Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня.
Президент США Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Власти штата выясняют причины обрушения жилого строения, расположенного около береговой линии.
Происшествия,Джозеф Байден,Майами,
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