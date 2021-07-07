Число жертв обрушения дома во Флориде возросло до 36

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава заявила, что число жертв при обрушении жилого дома в Серфсайде в окрестностях Майами достигло 36.Как отмечает телеканал CNBC со ссылкой на Каву, 109 человек считаются пропавшими без вести.Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении жилого дома достигло 32.Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня.Президент США Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Власти штата выясняют причины обрушения жилого строения, расположенного около береговой линии.