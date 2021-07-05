В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Турецкий генконсул в Санкт-Петербурге умер от коронавируса

Lenta.ru
1 час назад
Генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз умер от коронавируса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в турецком загранучреждении.
Турецкий генконсул в Санкт-Петербурге умер от коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Да, сегодня, от коронавируса», — рассказала сотрудница дипмиссии. О смерти генкосула также сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выразив соболезнования его семье.
За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили максимум смертей пациентов с COVID-19 — 100. Кроме того, в городе было зафиксировано 1828 новых случаев коронавируса — это максимальный ежесуточный прирост с 3 февраля 2021 года.
За последние 24 часа в России выявили 24 353 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заражений с начала пандемии COVID-19 составило 5 635 294. Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 6557.
Происшествия,Мевлют Чавушоглу,МИД Турции,Санкт-Петербург,Турция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители