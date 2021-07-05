Затянуло тягуном: В Анапе утонули три человека

При этом, по данным источника, еще трое мужчин попытались спасти тонущих, их сейчас ищут спасатели.

Сегодня Черноморское побережье России накрыла непогода. Дожди и сильный ветер обрушились на Крым и Сочи. При этом, по данным синоптиков, в ближайшие сутки жителям региона не стоит рассчитывать на улучшение погоды и прекращение дождей.