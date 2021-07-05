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Затянуло тягуном: В море в Анапе утонули три человека

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Двое мужчин и ребенок погибли во время шторма в море в Анапе. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона пишет ТАСС.
Затянуло тягуном: В Анапе утонули три человека
Фото: ТАССТАСС
По словам источника, трагедия произошла на пляже Ибица в селе Витязево.
«По предварительным данным, 13-летний ребенок побежал в море купаться, его затянуло тягуном. Увидев происходящее, в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением», - пояснил он.
При этом, по данным источника, еще трое мужчин попытались спасти тонущих, их сейчас ищут спасатели.
По факту произошедшего прокуратурой начата проверка. На место происшествия выехали следователи, уточнили в СК России по региону.
Сегодня Черноморское побережье России накрыла непогода. Дожди и сильный ветер обрушились на Крым и Сочи. При этом, по данным синоптиков, в ближайшие сутки жителям региона не стоит рассчитывать на улучшение погоды и прекращение дождей.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков отметил, что сейчас над Керчью находится центр активного циклона, а атмосферное давление начнет расти только 6 июня. Ожидается, что на Южном берегу Крыма местами за сутки может выпасть месячная норма осадков, до 50 мм и более.
Происшествия,Александр Синенков,Генпрокуратура РФ,СКР,ИТАР-ТАСС,Анапа,
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