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Россияне с ребенком погибли в море в Анапе

Lenta.ruиещё 6
20 минут назад
Три человека, включая ребенка, погибли в море в Анапе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
Двое взрослых и ребенок погибли в море в Анапе
Фото: ТАССТАСС
Инцидент произошел в селе Витязево, на пляже Ибица. В море утонули двое мужчин и один ребенок 2006 года рождения.
«По предварительным данным, ребенок побежал в море купаться, его затянуло тягуном. Увидев происходящее, в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением», — цитирует агентство источник в экстренных службах.
По факту произошедшего прокуратурой организована проверка. На место происшествия отправились следователи.
Ранее сообщалось об утонувшем во время шторма в Абхазии российском туристе. Погибшим оказался 42-летний житель Саратова. Мужчине не смогли оказать помощь из-за бушующей непогоды.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,Анапа,
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