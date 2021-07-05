Мощные ливни, обрушившиеся накануне на Сочи , продолжаются и сегодня, 5 июня. По прогнозам метеорологов, дожди будут идти в городе до 3-х часов дня.

Ролик с видом из окна одного из сочинских отелей выложил Телеграм-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

По кадрам видно, что уровень воды достигает подоконника.

Также в соцсетях местные жители разместили видеоролики с затопленной улицей Ленина на трассе Сочи-Адлер утром 5 июля. По кадрам можно увидеть, что часть дороги по направлению к Сочи покрыта слоем воды, высота которого превышает полметра. Редкие транспортные средства здесь пытаются передвигаться с большими препятствиями.

Кроме этого, в сочинской администрации рассказала, что в течение последних суток в городе упали 34 дерева. В Адлерском районе из-за падения тополя умер мужчина, еще двое пострадали.

Помимо этого, стихия лишила электричества семь районов Сочи, в их числе Лоо, Кудепста и Нижняя Шиловка.

Вследствие урагана улетели десятки зонтов на пляжах, повредились рекламные щиты. А колесо обозрения в Сочи-Парке начало вращение на больших скоростях.

Еще вчера экстренные службы Сочи начали устранять последствия стихии, в работах задействовано более полсотни бригад и больше 30 единиц спецтехники. Как гласят метеопрогнозы, плохая погода сохранится в городе и в течение сегодняшнего дня, 5 июля.