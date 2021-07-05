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ФСБ предотвратила серию терактов в России, два из них в Москве

ТАСС
51 минуту назад
ФСБ России предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, двое террористов задержаны, еще шестеро ликвидированы. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Уничтожены шесть боевиков: ФСБ предотвратила серию терактов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны", - сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, в Москве предотвращено два теракта, оба подозреваемых задержаны. В Астраханской области и Кабардино-Балкарии ликвидированы шестеро участников террористической организации.
Кроме того, в ЦОС сообщили, что сотрудники ФСБ задержали в Москве участника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", готовившего теракт в местах массового пребывания людей путем подрыва взрывного устройства.
"1 июля во взаимодействии с органами полиции задержан участник международной террористической организации, гражданин России, готовивший подрыв самодельного взрывного устройства в Москве в местах массового пребывания граждан", - отметили в ЦОС.
Происшествия,ФСБ,Исламское государство,ИТАР-ТАСС,Астраханская Область,Кабардино-Балкарская Республика,Москва,Россия,
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