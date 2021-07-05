Уничтожены шесть боевиков: ФСБ предотвратила серию терактов

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"Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, в Москве предотвращено два теракта, оба подозреваемых задержаны. В Астраханской области и Кабардино-Балкарии ликвидированы шестеро участников террористической организации.

Кроме того, в ЦОС сообщили, что сотрудники ФСБ задержали в Москве участника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", готовившего теракт в местах массового пребывания людей путем подрыва взрывного устройства.