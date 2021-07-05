Крымский сценарий: Яхту выкинуло на берег в Сочи

В прошедшее воскресенье на Адлер обрушилась стихия. Власти даже объявили экстренное предупреждение, но судно все равно вышло в море. В результате шторм буквально выбросил его на берег. О пострадавших вследствие ЧП не сообщается. Видео инцидента разместил Телеграм-канал Комсомольская правда: KP.RU.

Ранее появлялись данные, что в Сочи после прошедшего 4 июля мощного ливня начались подтопления. После сильных дождей до критических значений повысился уровень воды в реках Хорота и Мацеста в Сочи.

В соцсетях местные жители выложили кадры с затопленной улицей Ленина на трассе Сочи-Адлер утром 5 июля. По ним видно, что участок трассы по направлению к Сочи покрыт слоем воды высотой выше полуметра. Редкие машины здесь передвигаются с большими сложностями.

Представители сочинской администрации рассказали, что за сутки в городе упали 34 дерева. В Адлерском районе из-за обрушения тополя скончался мужчина, еще два человека пострадали.

Кроме всего, ураган лишил электричества семь районов Сочи, среди них Лоо, Кудепста и Нижняя Шиловка.

Также из-за сильного ветра улетели десятки зонтов на пляжах, были повреждены щиты с рекламой, а колесо обозрения в Сочи-Парке начало само вращаться на большой скорости.

Уже накануне экстренные службы города приступили к устранению последствий стихии, к работам привлекли свыше 50 бригад и более 30 единиц спецтехники. Согласно метеопрогнозам, непогода также будет сохраняться в Сочи и сегодня, 5 июля.