В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Воют сирены: Сочи начало затапливать

Алиса Селезнёва
1 час назад
В Сочи река Хорота вышла из берегов, отмечается критический подъем уровня реки Мацеста. Жителей призвали «выдвигаться на возвышенности». Об этом пишет Telegram-канал LIFE SHOT.
Ранее власти Сочи сообщили, что из-за «продолжительных обильных осадков» в Адлерском и Хостинском районах зафиксирован критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. В мэрии попросили горожан и туристов подготовить документы и вещи для возможной эвакуации.
Telegram-канал LIFE SHOT разместил видеозапись того, что сейчас происходит в Сочи. На кадрах, снятых сверху, видно, что вода подтопила дома. Слышны звуки сирены и оповещение с просьбой «выдвигаться на возвышенности».
«Готовность к эвакуации», - разносится над городом.
Местные жители на видео показали также полностью затопленный двор дома, отметив, что ступеньки лестницы уже не видно.
Ранее стихия обрушилась на Крым. Были подтоплены Керчь и Ялта. В результате наводнения погиб один человек, были разрушены дома, нарушена подача электроэнергии и водоснабжения. В связи с ухудшением качества морской воды Роспотребнадзор распорядился закрыть пляжи на пострадавших территориях для предотвращения вспышки инфекционных заболеваний.
Происшествия,Видео,Роспотребнадзор,Сочи,
96
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители