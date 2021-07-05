Воют сирены: Сочи начало затапливать

Сочи река Хорота вышла из берегов, отмечается критический подъем уровня реки Мацеста. Жителей призвали «выдвигаться на возвышенности». Об этом пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Ранее власти Сочи сообщили, что из-за «продолжительных обильных осадков» в Адлерском и Хостинском районах зафиксирован критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. В мэрии попросили горожан и туристов подготовить документы и вещи для возможной эвакуации.

Telegram-канал LIFE SHOT разместил видеозапись того, что сейчас происходит в Сочи. На кадрах, снятых сверху, видно, что вода подтопила дома. Слышны звуки сирены и оповещение с просьбой «выдвигаться на возвышенности».

«Готовность к эвакуации», - разносится над городом.

Местные жители на видео показали также полностью затопленный двор дома, отметив, что ступеньки лестницы уже не видно.