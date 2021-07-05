Воют сирены: Сочи начало затапливать

В Сочи
река Хорота вышла из берегов, отмечается критический подъем уровня реки Мацеста. Жителей призвали «выдвигаться на возвышенности». Об этом пишет
Telegram-канал LIFE SHOT.
Ранее власти Сочи сообщили, что из-за «продолжительных обильных осадков» в Адлерском и Хостинском районах зафиксирован критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. В мэрии попросили горожан и туристов подготовить документы и вещи для возможной эвакуации.
Telegram-канал LIFE SHOT разместил видеозапись того, что сейчас происходит в Сочи. На кадрах, снятых сверху, видно, что вода подтопила дома. Слышны звуки сирены и оповещение с просьбой «выдвигаться на возвышенности».
«Готовность к эвакуации», - разносится над городом.
Местные жители на видео показали также полностью затопленный двор дома, отметив, что ступеньки лестницы уже не видно.
Ранее стихия обрушилась на Крым. Были подтоплены Керчь и Ялта. В результате наводнения погиб один человек, были разрушены дома, нарушена подача электроэнергии и водоснабжения. В связи с ухудшением качества морской воды Роспотребнадзор
распорядился закрыть пляжи на пострадавших территориях для предотвращения вспышки инфекционных заболеваний.