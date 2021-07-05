Обнародована причина взрыва и пожара на Каспии

Ранее в соцсетях и ряде изданий Азербайджана распространилась видеозапись взрыва в Каспийском море. По предположению очевидцев, взрыв случился на одной из морских платформ. Замрцководителя департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов рассказал журналистам, что на платформах SOСAR каких-либо ЧП не было и все они трудятся в штатном режиме.
При этом в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана ранее сообщали, что причиной взрыва, в соответствии с предварительной версией, стало извержение грязевого вулкана в море. Пресс-службой Каспийского морского пароходства Азербайджана тоже распространялось сообщение, в котором говорилось, что на принадлежащих флоту пароходства судах никаких взрывов не было.