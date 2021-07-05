В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Обнародована причина взрыва и пожара на Каспии

Анна Безрукова
2 часа назад
Причиной взрыва и пожара в азербайджанском секторе Каспия выступило естественное извержение грязевого вулкана, расположенного на острове Дашлы. Об этом рассказали представители государственной нефтяной компании республики (SOCAR), сообщает Telegram-канал Sputnik Азербайджан.
Обнародована причина взрыва и пожара на Каспии
Фото: соцсетисоцсети
Ранее сообщалось, что МЧС Азербайджана в ночь на понедельник приступило к расследованию по причине взрыва и пожара, случившимися в Каспийском море. Об этом говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.
"В МЧС на протяжении дня не поступало данных о каких-либо чрезвычайных происшествиях на нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах в море. Но было принято решение о совместном со специалистами соответствующих структур расследовании по причине пожара, запечатленного на видеокадрах", - отмечалось в сообщении МЧС.
Ранее в соцсетях и ряде изданий Азербайджана распространилась видеозапись взрыва в Каспийском море. По предположению очевидцев, взрыв случился на одной из морских платформ. Замрцководителя департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов рассказал журналистам, что на платформах SOСAR каких-либо ЧП не было и все они трудятся в штатном режиме.
При этом в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана ранее сообщали, что причиной взрыва, в соответствии с предварительной версией, стало извержение грязевого вулкана в море. Пресс-службой Каспийского морского пароходства Азербайджана тоже распространялось сообщение, в котором говорилось, что на принадлежащих флоту пароходства судах никаких взрывов не было.
Происшествия,МЧС,Азербайджан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители