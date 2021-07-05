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Бойцу MMA Тарасову грозит до трех лет тюрьмы за драку на вокзале в Петербурге

Газета.Ru
54 минуты назад
Российскому бойцу смешанного стиля (MMA) и блогеру Артему Тарасову грозит до трех лет тюремного заключения за потасовку, устроенную на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, передает "РЕН ТВ".
Как заявила сотрудник пресс-службы УТ МВД России по СЗФО Ольга Волкова, в отношении спортсмена заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
"Указанный гражданин на платформе Московского вокзала ударил одного из пассажиров по лицу в текущем году. Максимальная санкция для данной статьи предусматривает лишение свободы до трех лет", — сказала представитель ведомства.
Тарасов вместе со своим другом Никитой Солониным были задержаны на Московском вокзале в Санкт-Петербурге в апреле 2021 года.
По информации СМИ, боец и его приятель, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили конфликт с вице-президентом одного из российских банков Андреем Сорокиным во время движения поезда "Сапсан" по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Прибыв на вокзал, один из них ударил Сорокина по лицу. Ранее полиция сделала заявление по задержанию блогера.
Происшествия,Видео,Артем Тарасов,Андрей Сорокин,Ольга Волкова,РЕН ТВ,Санкт-Петербург,
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