На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, можно увидеть, как чёрный микроавтобус Merсedes протаскивает легковушку Daewoo по дороге, пока та не переворачивается и не вылетает на тротуар.

Сообщается об одной пострадавшей 53-летней женщине. Её госпитализировали в НИИ Джанелидзе. Также на рядом с проезжей частью находились ещё несколько человек, они чудом не получили травм.