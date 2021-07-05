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Протаранившую пешеходов легковушку сняли на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад
Авария с участием двух автомобилей и пешеходов произошла в центре Санкт-Петербурга в районе дома 5 по переулку Гривцова. Видео появилось в telegram-канале “Life shot”.
На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, можно увидеть, как чёрный микроавтобус Merсedes протаскивает легковушку Daewoo по дороге, пока та не переворачивается и не вылетает на тротуар.
Сообщается об одной пострадавшей 53-летней женщине. Её госпитализировали в НИИ Джанелидзе. Также на рядом с проезжей частью находились ещё несколько человек, они чудом не получили травм.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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