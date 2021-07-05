В Энгельсе Саратовской области
мужчину-инвалида медики положили на пол, сказав при этом, что “это твоя кровать на сегодня”. Видео появилось в социальных сетях.
Инцидент произошёл в городской больнице 1 Энгельса. По словам автора видео потерпевший не имеет постоянного места жительства, также у него нет одной ноги.
Из документов у инвалида был только военный билет.
"Этого человека просто скинули на пол, ничего не предприняв. Отношение врачей и охранников нашей любимой больницы безобразное и скотское; пока этот человек лежал на каталке, его оскорбляли и смеялись над ним", — описал очевидец ситуацию.
Зампред областного правительства Роман Грибов заявил о намерении требовать увольнения врачей.