В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Положившие на пол инвалида санитары в больнице попали на видео

Александр Кузьмин
40 минут назад
В Энгельсе Саратовской области мужчину-инвалида медики положили на пол, сказав при этом, что “это твоя кровать на сегодня”. Видео появилось в социальных сетях.
Инцидент произошёл в городской больнице 1 Энгельса. По словам автора видео потерпевший не имеет постоянного места жительства, также у него нет одной ноги.
Из документов у инвалида был только военный билет.
"Этого человека просто скинули на пол, ничего не предприняв. Отношение врачей и охранников нашей любимой больницы безобразное и скотское; пока этот человек лежал на каталке, его оскорбляли и смеялись над ним", — описал очевидец ситуацию.
Зампред областного правительства Роман Грибов заявил о намерении требовать увольнения врачей.
Происшествия,Видео,Саратовская Область,Энгельс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители