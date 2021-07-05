В Москве возбудили дело из-за смерти заразившегося COVID в клинике пациента

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителей "Европейской клиники" по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, повлекшей гибель онкобольного пациента из-за осложнений после его заражения в медцентре коронавирусной инфекцией. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах , сотрудники клиники скрыли от пациента, что он заразился ковидом и выписали его под домашнее наблюдение.

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"Неустановленные лица из числа руководства оказывающей медицинские услуги онкобольным ООО "Центр инновационных медицинских технологий" ("Европейская клиника") оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни пациента, который позже скончался в одной из столичных больниц. По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, следствие установило, что в процессе оказания одному из пожилых пациентов медицинской услуги сотрудники "Европейской клиники" в период пандемии "в результате ненадлежащего соблюдения ограничительных мер осуществили его заражение COVID-19".

"Будучи достоверно осведомленными о наличии у мужчины признаков коронавирусной инфекции, игнорируя просьбы пациента и его родственников об оказании ему неотложной медицинской помощи, достоверно зная, что его возраст отнесен к группе повышенного риска смертности, руководствуясь корыстным мотивом, с целью не допустить приостановления деятельности организации из-за вынужденного перехода сотрудников и пациентов в режим самоизоляции, уклонились от исполнения своих обязанностей, в том числе в соблюдении ограничительных мер, игнорируя стремительное ухудшение его состояния, допустили развитие поражения легких у больного, - сказал источник. - Они (сотрудники клиники - прим. ТАСС) скрыли этот факт, отразив в документах заведомо ложные сведения, и выписали находящегося в состоянии, требующем реанимационных мер, больного под домашнее наблюдение".

В момент поступления в клинику у пациента были отрицательные результаты теста на ковид, а на лечение в клинику он приехал самостоятельно, уточнил собеседник агентства.

Просроченные препараты, деньги и пустые бланки

В ходе обыска в конце декабря 2020 года при оперативном сопровождении сотрудников МВД в помещении "Европейской клиники" в сейфе одного из учредителей медучреждения правоохранителями были обнаружены и изъяты заклеенные конверты с денежными купюрами и пустые бланки рецептов с печатями и подписями врачей на выдачу медицинских препаратов, говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Также, следует из материалов дела, в ходе следственных действий в клинике были обнаружены пустые упаковки от грудных имплантов, сроком изготовления в период, когда у медучреждения отсутствовала лицензия на оказание услуг по пластической хирургии, журнал проведения пластической хирургии и медицинские препараты с истекшим сроком годности свыше шести лет. Один из учредителей "Европейской клиники" может являться соучредителем "Медицина 24/7", в отношение которой следователями возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.

Следствие, которое ведет ГСУ СК по Москве, уже допросило в статусе свидетеля генерального директора и соучредителя медучреждения Хвича Акубардия.