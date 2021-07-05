В Москве возбудили дело из-за смерти заразившегося COVID в клинике пациента

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителей "Европейской клиники" по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, повлекшей гибель онкобольного пациента из-за осложнений после его заражения в медцентре коронавирусной инфекцией. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах
, сотрудники клиники скрыли от пациента, что он заразился ковидом и выписали его под домашнее наблюдение.
"Неустановленные лица из числа руководства оказывающей медицинские услуги онкобольным ООО "Центр инновационных медицинских технологий" ("Европейская клиника") оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни пациента, который позже скончался в одной из столичных больниц. По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.
По его словам, следствие установило, что в процессе оказания одному из пожилых пациентов медицинской услуги сотрудники "Европейской клиники" в период пандемии "в результате ненадлежащего соблюдения ограничительных мер осуществили его заражение COVID-19".
"Будучи достоверно осведомленными о наличии у мужчины признаков коронавирусной инфекции, игнорируя просьбы пациента и его родственников об оказании ему неотложной медицинской помощи, достоверно зная, что его возраст отнесен к группе повышенного риска смертности, руководствуясь корыстным мотивом, с целью не допустить приостановления деятельности организации из-за вынужденного перехода сотрудников и пациентов в режим самоизоляции, уклонились от исполнения своих обязанностей, в том числе в соблюдении ограничительных мер, игнорируя стремительное ухудшение его состояния, допустили развитие поражения легких у больного, - сказал источник. - Они (сотрудники клиники - прим. ТАСС) скрыли этот факт, отразив в документах заведомо ложные сведения, и выписали находящегося в состоянии, требующем реанимационных мер, больного под домашнее наблюдение".
В момент поступления в клинику у пациента были отрицательные результаты теста на ковид, а на лечение в клинику он приехал самостоятельно, уточнил собеседник агентства.
Просроченные препараты, деньги и пустые бланки
В ходе обыска в конце декабря 2020 года при оперативном сопровождении сотрудников МВД в помещении "Европейской клиники" в сейфе одного из учредителей медучреждения правоохранителями были обнаружены и изъяты заклеенные конверты с денежными купюрами и пустые бланки рецептов с печатями и подписями врачей на выдачу медицинских препаратов, говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
Также, следует из материалов дела, в ходе следственных действий в клинике были обнаружены пустые упаковки от грудных имплантов, сроком изготовления в период, когда у медучреждения отсутствовала лицензия на оказание услуг по пластической хирургии, журнал проведения пластической хирургии и медицинские препараты с истекшим сроком годности свыше шести лет. Один из учредителей "Европейской клиники" может являться соучредителем "Медицина 24/7", в отношение которой следователями возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.
Следствие, которое ведет ГСУ СК
по Москве, уже допросило в статусе свидетеля генерального директора и соучредителя медучреждения Хвича Акубардия.
Официальными комментариями органов следствия и сотрудников "Европейской клиники" ТАСС пока не располагает.