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В Азербайджане назвали возможную причину взрыва на Каспии

Вечерняя Москваиещё 1
34 минуты назад
Взрыв на морских платформах на Каспии мог произойти из-за извержения грязевого вулкана. Об этом рассказали в Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в воскресенье, 4 июля.
В Азербайджане назвали возможную причину взрыва на Каспии
Фото: соцсетисоцсети
Ранее появились сообщения о пожаре на добывающей платформе в азербайджанском секторе Каспия. По предварительным данным, объект загорелся после взрыва.
— На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме, — говорится в сообщении.
В компании отметили, что врыв мог произойти из-за извержения грязевого вулкана, пишет РИА Новости.
Происшествия,РИА Новости,Азербайджан,
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