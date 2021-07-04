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Режим ЧС ввели из-за сильных дождей на территории Бельбекской долины в Крыму

ТАССиещё 1
25 минут назад
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в трех сельских поселениях Бахчисарайского района, находящихся в долине реки Бельбек, где в воскресенье из-за сильных дождей поднялся уровень воды. Об этом сообщила ТАСС глава администрации района Людмила Пучкова.
В Крыму ввели режим ЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Признана чрезвычайная ситуация муниципального масштаба. Режим ЧС введен на территории Бельбекской долины, где находятся три сельских поселения", - сказала собеседница агентства.
Крым второй раз пострадал от сильных дождей за последние полмесяца. После дождей в воскресенье из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков, подтоплены дома и приусадебные участки в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. Один человек числится пропавшим без вести.
Происшествия,Республика Крым,
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