В Крыму ввели режим ЧС

Крым второй раз пострадал от сильных дождей за последние полмесяца. После дождей в воскресенье из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков, подтоплены дома и приусадебные участки в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. Один человек числится пропавшим без вести.