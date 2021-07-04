Ураган обесточил большую часть Абхазии

Сильный ураган оставил без света большую часть Абхазии, все бригады работают на местах аварий, сообщили на предприятии «Черноморэнерго».«Западная часть Абхазии и Сухум остались без света», – передает РИА «Новости» сообщение компании. Из-за сильного ветра произошли многочисленные повреждения в распределительных энергосетях страны. Повреждена и высоковольтная линия Шешелети-1.Кроме того, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев.Последствия стихии ликвидируют более 50 сотрудников спасательного ведомства. Пострадавших нет.Ранее сообщалось, что в крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, еще одна госпитализирована.