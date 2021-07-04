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Большая часть Абхазии осталась без света из-за урагана

Деловая газета "Взгляд"
33 минуты назад
Сильный ураган оставил без света большую часть Абхазии, все бригады работают на местах аварий, сообщили на предприятии «Черноморэнерго».
Ураган обесточил большую часть Абхазии
Фото: ТАССТАСС
«Западная часть Абхазии и Сухум остались без света», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
Из-за сильного ветра произошли многочисленные повреждения в распределительных энергосетях страны. Повреждена и высоковольтная линия Шешелети-1.
Кроме того, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев.
Последствия стихии ликвидируют более 50 сотрудников спасательного ведомства. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, еще одна госпитализирована.
Происшествия,РИА Новости,Абхазия,
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