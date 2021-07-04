Ураган обесточил большую часть Абхазии

Из-за сильного ветра произошли многочисленные повреждения в распределительных энергосетях страны. Повреждена и высоковольтная линия Шешелети-1.

Кроме того, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев.