В центре Перми ливень смыл стену с ограждением: видео

По его данным, стена и забор примыкали к бизнес-центру «Любимов» рядом с торговым центром «Колизей Синема».

В администрации Ленинского района, где произошел инцидент, уточнили, что обрушение подпорной стенки произошло две недели назад в результате ливней.

2 июля на Пермский край после затяжной жары обрушились грозы с проливными дождями. Помимо разрушенной стены в Перми произошли и другие инциденты. Так, от удара молнии на улице Стахановской загорелся столб, в Кировском районе молния попала в крышу жилого дома, от чего произошел пожар. Также оказались затоплены трамвайные пути, а на дорогах образовались реки.