В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В центре Перми ливень смыл стену с ограждением: видео

Ювелина Бернст
46 минут назад
В центре Перми потоки воды после ливня разрушили участок стены и забор, передает портал 59.ru.
По его данным, стена и забор примыкали к бизнес-центру «Любимов» рядом с торговым центром «Колизей Синема».
Видео с моментом обрушения конструкции сняли очевидцы. Кадры разместил паблик «Мой город — Пермь» во «ВКонтакте».
В администрации Ленинского района, где произошел инцидент, уточнили, что обрушение подпорной стенки произошло две недели назад в результате ливней.
2 июля на Пермский край после затяжной жары обрушились грозы с проливными дождями. Помимо разрушенной стены в Перми произошли и другие инциденты. Так, от удара молнии на улице Стахановской загорелся столб, в Кировском районе молния попала в крышу жилого дома, от чего произошел пожар. Также оказались затоплены трамвайные пути, а на дорогах образовались реки.
Происшествия,Видео,Пермь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители