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Ливень и град размером с яйцо: Стихия нанесла удар по Челябинску

Елена Прошина
1 час назад
Сильный ливень с грозой и крупным градом обрушилась на Челябинск и прилегающие населенные пункты. О последствиях в виде потопа на улицах города и поврежденных машинах рассказывает издание 74.ru.
После ливней, обрушившихся на Челябинск и прилегающие районы вечером 3 июля в городе случилось наводнение. До затопления жилого сектора дело не дошло, однако многие улицы города оказались покрыты водой. Глубина «озер» в некоторых местах была такова, что автобусы не могли двигаться и «всплывали». Местные жители в соцсетях выкладывают фото- и видеосвидетельства последствий ливня.
Жители связывают наводнение с отсутствием ливневой канализации в некоторых частях города и плохую ее работу там, где она проложена.
В некоторых районах, задетых стихией, прошел сильный град. Так, обитатели Копейска выкладывают в Сеть фотографии градин размером с куриное яйцо. А также свидетельства разрушительных последствий ледяной «бомбардировки»: побитые автомобили, «расстреляные» градом фасады дачных домиков и уничтоженный урожай на личных грядках.
Кром того, в райцентре Аграяш челябинской области во время вчерашней грозы загорелись складские помещения по улице Гагарина на месте бывшего элеватора. По словам очевидцев, огонь бушевал там не менее двух часов.
Происшествия,Видео,Челябинск,
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