В Петербурге машина перевернулась на перекрестке, едва не снеся людей

В сеть попало видео с места происшествия. На нем видно, как на перекрестке один автомобиль врезается в другой, который выносит на пешеходную зону. Там в это время находится четыре человека, которые успевают отбежать от легковушки.
По данным Telegram-канала, ДТП произошло на переулке Гривцова в Адмиралтейском районе.
Одного человека госпитализировали, говорится в сообщении.
Накануне в Архангельске автомобиль скорой помощи столкнулся с "Нивой", которую отбросило на тротуар. "Нива" сбила женщину, которая в этот момент была на тротуаре. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.