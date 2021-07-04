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Опубликовано видео «обыска» квартиры ветерана столичными медиками-ворами

Юрий Столбов
46 минут назад
Сотрудника скорой помощи заподозрили в воровстве вещей у ветерана Великой Отечественной войны. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.
Бригада медиков прибыла по вызову в квартиру на улице Нагорная 3 июля.
На кадрах видно, что пока фельдшер обследовала ветерана, другой сотрудник скорой зачем-то обыскивал прикроватный столик, роясь в вещах пенсионера.
Позже врач заявил, что просто пытался найти полис ОМС. Однако родственник ветерана опроверг эту версию. Он пояснил, что полис был вручен фельдшерам сразу по прибытии. Правоохранительные органы и медицинские чиновники пока не комментировали инцидент.
Происшествия,Видео,МВД,
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